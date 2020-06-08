Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива 7 июня на своей странице в Facebook оставил ироничный пост, в котором предложил властям Украины ряд мер по увековечиванию памяти задушенного в США Джорджа Флойда

После убийства полицейскими Флойда в Соединенных Штатах прокатилась волна масштабных протестов против расизма, национального и социального угнетения. На этом фоне Илья Кива решил высмеять ориентированность властей Украины на США и предложил им задуматься о переименовании проспекта Степана Бандеры в Киеве в честь задушенного афроамериканца. Михаил Хазин раскрыл экономические причины протестов в США © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, начавшего "революцию гидности" в Соединенных Штатах Америки!!!» — написал депутат.

Также неканоническая «Православная церковь Украины» во главе с Епифанием должна рассмотреть вопрос причисления убитого американца к лику святых, полагает Кива.

Кроме того, он предложил премьер-министру Денису Шмыгалю выплатить семье погибшего 10 миллионов долларов в качестве материальной поддержки.

В завершение украинский оппозиционер привел пример с улицей, названной в честь советского разведчика Ивана Кудри в Киеве, которую переименовали в улицу Джона Маккейна — видного американского республиканца-«ястреба».