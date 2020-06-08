Bratva защищает район от участников массовых беспорядков, вызванных убийством чернокожего американца Джорджа Флойда белым полицейским. Протестующие начали громить магазины по всей Америке, но на Брайтон-Бич им дали отпор.
«Мы не самооборона, а просто дружина, которая следит за порядком, чтобы не было беспредела, вандализма и прочего. Просто помогаем, чтобы порядок был в городе. Полиция принимает наши поползновения добрые, они нас поддерживают и благодаря за то, что мы им помогаем», — сказал Котов.
По его словам, на Брайтон-Бич до сих пор «крупного ничего не было, были мелкие хулиганские выходки». Между тем в Нью-Йорке было разграблено множество магазинов, целый ряд зданий подверглись вандализму.
При этом у добровольных патрульных нет огнестрела, лишь «кое-какие предметы самообороны» — законы Нью-Йорка ограничивают ношение оружия.