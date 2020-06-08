Группа русскоязычных байкеров организовала патрулирование района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, где живут выходцы из СССР и постсоветского пространства, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу мотоклуба Bratva MC Константина Котова

Bratva защищает район от участников массовых беспорядков, вызванных убийством чернокожего американца Джорджа Флойда белым полицейским. Протестующие начали громить магазины по всей Америке, но на Брайтон-Бич им дали отпор.

«Мы не самооборона, а просто дружина, которая следит за порядком, чтобы не было беспредела, вандализма и прочего. Просто помогаем, чтобы порядок был в городе. Полиция принимает наши поползновения добрые, они нас поддерживают и благодаря за то, что мы им помогаем», — сказал Котов.

«Мы теряем Нью-Йорк»: глава полицейского профсоюза просит помощи у Трампа © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

При этом у добровольных патрульных нет огнестрела, лишь «кое-какие предметы самообороны» — законы Нью-Йорка ограничивают ношение оружия.