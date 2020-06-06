Верховный суд Бразилии 5 июня постановил прекратить полицейские рейды в фавелах Рио-де-Жанейро на время пандемии COVID-19, сообщает агентство Reuters

Cудья Эдсон Фачин постановил прекратить все рейды полиции, кроме абсолютно исключительных случаев, из-за жестоких методов работы правоохранителей, вызывающих растущее недовольство.

В США и других странах мира продолжаются марши протеста против полицейского насилия © REUTERS, Terray Sylvester

Протесты против полицейского насилия разворачиваются и в ряде других стран.

По последним данным, всего в Бразилии выявлен 645 771 случай заражения коронавирусом нового типа, скончались 35 026 человек с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысяч человек скончались.