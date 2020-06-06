Один из ведущих программы спросил у Верещук, как она относится к идее выдвинуть женщину от «Слуги народа» на пост мэра Киева. Нардеп оценила эту идею положительно и отметила, что давно продвигает во фракции идею о необходимости выдвижения женщин на должности мэров.
Касательно выдвижения в мэры столицы Верещук отметила, что разговора с президентом у нее по этому поводу еще не было, но «вопрос открыт».
«У меня есть планы, они амбициозны, и среди этих планов, конечно, есть и такая амбиция», — подчеркнула она.
В 2010-2015 годах Верещук была городским головой Равы-Русской.