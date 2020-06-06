Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук не исключает, что будет баллотироваться в мэры Киева. Об этом она накануне рассказала в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера»

Боксер в посудной лавке. Чем запомнится мэр Кличко киевлянам © Украина.ру спросил у Верещук, как она относится к идее выдвинуть женщину от «Слуги народа» на пост мэра Киева. Нардеп оценила эту идею положительно и отметила, что давно продвигает во фракции идею о необходимости выдвижения женщин на должности мэров.

Касательно выдвижения в мэры столицы Верещук отметила, что разговора с президентом у нее по этому поводу еще не было, но «вопрос открыт».

«У меня есть планы, они амбициозны, и среди этих планов, конечно, есть и такая амбиция», — подчеркнула она.

В 2010-2015 годах Верещук была городским головой Равы-Русской.