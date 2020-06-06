Казахстан представляет собой евразийскую страну, которая не станет русофобским государством ввиду исторических связей и общности культур. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Гусев: После пандемии жизнь в республике уже не будет прежней © Олег Гусев Касыма-Жомарта Токаева поступила петиция с требованием лишить русский язык статуса межнационального общения. Причем свои подписи под ней поставили и русскоязычные граждане.

«Это весеннее обострение, на которое наложился еще и карантин. Периодически такие дацзыбао (рукописная стенгазета в Китае, используемая для пропаганды или выражения протеста. — Ред.) всплывают с самых первых дней независимости Казахстана», — пояснил эксперт.

По его словам, критического количества русофобов в казахстанской элите нет и не будет просто потому, что республика находится на стыке караванных путей, и экономически ей невыгодно становиться русофобами.

«Так что или сиди и тихо ненавидь, или дружи, торгуй и зарабатывай деньги. Ну и важно понимать, что условный Запад сейчас сильно подсократит количество выделяемых на русофобию печенек», — подчеркнул Гусев.

Да и Казахстан — не Украина, где русофобию сознательно взращивали не 20, не 30 и не 50 лет, заключил собеседник издания.