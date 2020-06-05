Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков является самым богатым членом правительства страны, он задекларировал около 71 млн гривен (около 170 млн рублей). Об этом 5 июня говорится в материале «РБК-Украина»

Арсен Аваков. Биографическая справка © Yulia Babych Игорь Петрашко, у которого задекларированы активы на 53 млн гривен (около 130 млн рублей — ред.)», — отмечается в сообщении.

Согласно данным декларации, у Авакова сейчас есть 1,8 млн гривен (около 5 млн рублей) наличными, но это не самый высокий показатель. Больше всего финансов на руках у Петрашко и Чернышева — около 14 млн гривен (около 40 млн рублей).

После Авакова по рейтингу идет вице-премьер Алексей Резников — 42 млн гривен (около 120 млн рублей), министр здравоохранения Максим Степанов — 29 млн гривен (около 80 млн рублей) и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов — 27 млн гривен (около 60 млн рублей).