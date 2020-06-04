Инцидент произошел 30 мая около 19:00. Отец одного из пострадавших Владислав Сукенник рассказал, что его сына Максима и его товарища задержали двое правоохранителей. Те заметили, как парни, находясь в одной компании, дрались на улице. Они расценили это как нарушение правопорядка и отвезли несовершеннолетних в отделение.
Один из молодых людей сумел записать происходящее на диктофон мобильного. Издание опубликовало 30-минутную аудиозапись.Парни объясняли, что дрались в шутку и претензий друг к другу не имеют. Однако на них составили админпротокол за нарушение порядка в общественном месте.
На записи слышно, как правоохранители унижали юношей и грозили им физическим насилием. Одного из юношей полицейский ударил кулаком в грудь. Его товарища били по лицу.