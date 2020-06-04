Полицейские задержали в Ивано-Франковске двоих несовершеннолетних подростков, которые устроили потасовку между собой увезли их в участок, где начали над ними издеваться. Об этом 4 июня сообщает местное издание «Галка»

Слышали все, но никто не помог. Изнасилованная полицейскими украинка рассказала шокирующие детали пыток в участке © CC0, Pixabay

Один из молодых людей сумел записать происходящее на диктофон мобильного. Издание опубликовало 30-минутную аудиозапись.Парни объясняли, что дрались в шутку и претензий друг к другу не имеют. Однако на них составили админпротокол за нарушение порядка в общественном месте.

На записи слышно, как правоохранители унижали юношей и грозили им физическим насилием. Одного из юношей полицейский ударил кулаком в грудь. Его товарища били по лицу.