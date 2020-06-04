Депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк выступил с трибуны парламента и представил «рюкзачок чиновника» премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором лежал сникерс. Трансляцию заседания парламента 4 июня вел парламентский телеканал

Верхвная Рада вернула Кабмину правительственную программу © пресс-служба президента Украины

Он заявил, что депутаты ждали три месяца, пока правительство передаст в парламент документ на девяти страницах, который давно приняли все комитеты. После этого он достал оранжевый рюкзак, на котором было написано «рюкзачок чиновника», и сказал, что его содержание позволит написать программу деятельности правительства лучше.

«Во-первых, книга по экономике. Найдете там много интересного и важной информации. Во-вторых, мы вложили маску. Это единственное, что вы дали врачам для защиты. Мы дали вам мыльные пузырьки для того, чтобы в следующий раз, когда вы решите замылить глаза и себе, и общественности, и нам, вы не тратили бумагу… Мы даем вам программу правительства для чайников… Ну и последнее — мы вам даем шоколадку. Она, во-первых, помогает, а во-вторых, помните слоган о том, что «не тормозить» и не затягивать рассмотрение программы на три месяца», — сказал он.