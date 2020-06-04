«Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года тест скончавшегося на COVID-19 был положительным», — говорится в отчете.
Отмечается, что анализы ПЦР могут показывать положительный результат в течение длительного времени после исчезновения симптомов коронавируса.
Ранее экспертиза установила, что причиной смерти Флойда стала «остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» сотрудником полиции. Он скончался 25 мая, после того, как был задержан полицейским, который в течение 8 минут сдавливал его шею коленом. При этом мужчина не был в наручниках и не оказывал сопротивление.
В связи с гибелью Флойда в США начались массовые протесты и беспорядки.