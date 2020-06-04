Афроамериканец Джордж Флойд, погибший в Минеаполисе в результате действий полицейского, был заражен коронавирусом. Об этом говорится в подробном отчете о вскрытии тела, подписанном судмедэкспертом округа Хеннепин, штат Миннесота, передает РИА Новости в четверг, 4 июня

«Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года тест скончавшегося на COVID-19 был положительным», — говорится в отчете.

Отмечается, что анализы ПЦР могут показывать положительный результат в течение длительного времени после исчезновения симптомов коронавируса.

В США - кризис. Расовые протесты и грабежи + 100 тысяч мёртвых от COVID-19 + 40 миллионов безработных © AP, Wong Maye-E

В связи с гибелью Флойда в США начались массовые протесты и беспорядки.