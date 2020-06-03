Папа Римский Франциск заявил, что с беспокойством следит за общественными беспорядками в США и осуждает как проявления расизма, так и «саморазрушительное насилие». Он сказал об этом в ходе аудиенции в Апостольском дворце 3 июня, трансляцию вел Vatican News

У Белого дома нет сомнений в существовании системного расизма в США © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на мужчину наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

«Мы не можем проявлять терпимость или закрывать глаза на любой тип расизма или отчуждение. В то же время мы должны признать, что насилие последних дней саморазрушительно и самоистязательно. Насилием ничего не заработаешь, но многое потеряешь», — заявил понтифик.

Обращаясь к верующим из США, он заявил, что «с большим беспокойством следит за горестными общественными беспорядками, которые последовали за трагической гибелью Джорджа Флойда».

По словам Папы Франциска, он молится за погибшего и всех, кто утратил жизни из-за расизма.

Ранее советница президента США Келлиэнн Конуэй на фоне беспорядков, вспыхнувших в ряде городов страны в связи со смертью Флойда, признала, что в США существует системный расизм и отсутствует равенство всех людей.