Глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук рассказала, сколько народных депутатов находятся на больничном в связи с коронавирусной болезнью. Об этом она рассказала 3 июня в эфире одного из украинских телеканалов, передает «РБК-Украина»
«Сейчас трое народных депутатов — из них два представителя нашей фракции — на больничном в связи с коронавирусом… Это Валерий Божик, Юрий Аристов из нашей фракции и Мейдич — из "Батькивщины"», — рассказала Кравчук.
По ее словам, новых случаев заболевания в парламенте не фиксировали.
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