Опасный прецедент. Кость Бондаренко рассказал, как Верховная Рада лишила Украину суверенитета
Опасный прецедент. Кость Бондаренко рассказал, как Верховная Рада лишила Украину суверенитета
© РИА Новости, Нина Зотина
«Сейчас трое народных депутатов — из них два представителя нашей фракции — на больничном в связи с коронавирусом… Это Валерий Божик, Юрий Аристов из нашей фракции и Мейдич — из "Батькивщины"», — рассказала Кравчук.

По ее словам, новых случаев заболевания в парламенте не фиксировали.    