Глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук рассказала, сколько народных депутатов находятся на больничном в связи с коронавирусной болезнью. Об этом она рассказала 3 июня в эфире одного из украинских телеканалов, передает «РБК-Украина»

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