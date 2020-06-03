Министерство культуры Украины предложило назначить уполномоченным по защите государственного языка Святослава Литинского, который получил известность благодаря многочисленным судебным искам в защиту украинского языка. Об этом 2 июня сообщил «5 канал»

«Ну, и кто вам запрещает говорить по-русски?» Родной язык под властью шпрехенфюреров © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк Татьяна Монахова. Однако спустя уже полгода она объявила о своей отставке. По ее словам, ей полгода не платили зарплату и фактически не выделяли финансирование на необходимый секретариат.

Теперь основным кандидатом на вакантное место является Литинский. В свое время он стал автором множества жалоб и судебных исков, которые в той или иной степени касались украинского языка. К примеру, он требовал от министра внутренних дел Арсена Авакова публично разговаривать на госязыке, боролся за украинскоязычные клавиатуры и инструкции.

В комментарии СМИ он заявил, что его предшественница мало что понимала в правозащитной деятельности и не имела особого опыта в вопросах языка.

На Украине функционирует закон о языке, которым предусмотрена должность уполномоченного по защите госязыка. Согласно обязанностям, уполномоченный должен следить за соблюдением закона, реагировать на действия и бездействие должностных лиц в языковых вопросах и составлять протоколы о нарушениях для их дальнейшей передачи правоохранительным органам.