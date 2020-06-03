Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по торговле должностями братом Ермака

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником высокопоставленного сотрудника Офиса президента Украины. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook

Зеленский ответил на вопрос, почему назначил на госдолжности своих друзей и бизнес-партнеров © скриншот видео Украина • РУ

По данным украинских СМИ, речь идет о брате Андрея Ермака — Денисе.

В ВАКС отметили, что в заявлении приведены сведения об обнародованных ранее видеозаписях, на которых Ермак проводит отбор кандидатов на разные должности в органы государственной власти.

Также в суде добавили, что, вынося свое решение, следственный судья не дает оценку изложенным в жалобе фактам, а лишь обязывает внести соответствующую информацию и начать досудебное расследование. Правовую квалификацию действий Ермака определит орган досудебного расследования.

В конце марта народный депутат Гео Лерос опубликовал в Facebook видеозаписи, на которых брат Ермака обсуждает назначения на государственные должности. В связи этим было заведено уголовное дело, которое отфутболивали друг другу НАБУ, Нацполиция и СБУ.