Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по торговле должностями братом Ермака

«Следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам», — говорится в материале пресс-службы.
По данным украинских СМИ, речь идет о брате Андрея Ермака — Денисе.
В ВАКС отметили, что в заявлении приведены сведения об обнародованных ранее видеозаписях, на которых Ермак проводит отбор кандидатов на разные должности в органы государственной власти.
Также в суде добавили, что, вынося свое решение, следственный судья не дает оценку изложенным в жалобе фактам, а лишь обязывает внести соответствующую информацию и начать досудебное расследование. Правовую квалификацию действий Ермака определит орган досудебного расследования.
В конце марта народный депутат Гео Лерос опубликовал в Facebook видеозаписи, на которых брат Ермака обсуждает назначения на государственные должности. В связи этим было заведено уголовное дело, которое отфутболивали друг другу НАБУ, Нацполиция и СБУ.