«Абсолютно верно, что [в США] существует институциональный расизм и что отсутствует равенство для всех людей в этой стране. Я думаю, что в этом нет сомнений», — заявила Конуэй.
Она подчеркнула, что произошедшее с Флойдом было убийством и она рада, что Министерство юстиции начало расследование на федеральном уровне.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на афроамериканца наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею.
Мужчина на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.