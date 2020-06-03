Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй на фоне беспорядков, вспыхнувших в ряде городов страны в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, признала, что в США существует системный расизм и отсутствует равенство всех людей. Об этом сообщило издание Washington Examiner 2 июня

Протесты в США: ситуация стала непредсказуемой © REUTERS, Alyson McClaran заявила Конуэй.

Она подчеркнула, что произошедшее с Флойдом было убийством и она рада, что Министерство юстиции начало расследование на федеральном уровне.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на афроамериканца наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею.

Мужчина на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.