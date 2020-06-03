Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона США Марка Эспера на парад Победы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства 2 июня

Москва возобновит приглашения на Парад Победы для лидеров стран СНГ © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Владимир Путин поручил провести мероприятие 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным.

«Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы», — говорится в сообщении.

Также Шойгу предложил американской стороне объединить усилия в борьбе с коронавирусом. При этом Москва выразила обеспокоенность выходом США из Договора по открытому небу и других договоров в области контроля над вооружениями.

Ранее министр обороны России заявил, что в параде 24 июня будут участвовать только военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 или без признаков инфекционных заболеваний. К участию в параде приглашены парадные расчеты 19 стран.