По его словам, людей, которые оставляют подписи в пользу других кандидатов, штрафуют на ощутимые для белорусов суммы. Так, в одном из случаев штраф по надуманному делу составил 1350 белорусских рублей — $500-600.
«Поэтому то, что я сейчас наблюдаю, можно охарактеризовать как крайнюю усталость жителей Белоруссии от Лукашенко. Несмотря на то что сами по себе белорусы обладают очень спокойным менталитетом, они выходят на улицы и стоят по несколько часов в очередях, чтобы подписаться за любого оппозиционного кандидата. Люди устали бояться репрессий, правоохранительных органов, угрозы увольнения, штрафов и так далее», — рассказал Безпалько.
Массовой поддержкой среди населения Лукашенко не пользуется, несколько месяцев назад его рейтинг составлял 10%. Сейчас его поддерживают от 3% до 6% избирателей, добавил Богдан Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь.