Жители Белоруссии крайне устали от президента страны Александра Лукашенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя задержания лидеров оппозиции в стране

Политолог Безпалько: Белоруссии не нужен Майдан - ей достаточно честных демократических выборов © РИА Новости, Нина Зотина

«Поэтому то, что я сейчас наблюдаю, можно охарактеризовать как крайнюю усталость жителей Белоруссии от Лукашенко. Несмотря на то что сами по себе белорусы обладают очень спокойным менталитетом, они выходят на улицы и стоят по несколько часов в очередях, чтобы подписаться за любого оппозиционного кандидата. Люди устали бояться репрессий, правоохранительных органов, угрозы увольнения, штрафов и так далее», — рассказал Безпалько.

Массовой поддержкой среди населения Лукашенко не пользуется, несколько месяцев назад его рейтинг составлял 10%. Сейчас его поддерживают от 3% до 6% избирателей, добавил Богдан Безпалько.

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