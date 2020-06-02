Грузия не может открыть границы для туристов из стран с высокими показателями заболеваемости коронавирусом, в том числе из Армении. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Sputnik Грузия во вторник, 2 июня

По его словам, посещать Грузию с 1 июня смогут только туристы из стран со статусом «зеленой зоны», где уровень заболеваемости COVID-19 минимальный.

«В первую очередь, конечно, туристические каналы и дорогу мы не сможем открыть для граждан тех стран, где высокий показатель инфицирования», — отметил Гамкрелидзе.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В настоящее время, по его словам, разрабатываются определенные процедуры, которые позволят минимизировать риск завоза инфекции. Например, проведение теста на коронавирус до въезда в страну.

Кроме того, в самой Грузии специалисты будут вести наблюдение за туристами.

В Грузии, согласно последним данным, зафиксировано 796 случаев заражения коронавирусом, 12 заболевших скончались, 634 выздоровели. В Армении же заболевание диагностировали у 9492 человек. Заболевание забрало жизни 139 человек, 3402 выздоровели.