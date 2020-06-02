По его словам, посещать Грузию с 1 июня смогут только туристы из стран со статусом «зеленой зоны», где уровень заболеваемости COVID-19 минимальный.
«В первую очередь, конечно, туристические каналы и дорогу мы не сможем открыть для граждан тех стран, где высокий показатель инфицирования», — отметил Гамкрелидзе.
На вопрос, входит ли в этот список Армения, он ответил утвердительно, добавив, что пока Грузия не может открыть двери для туристов из этой страны.
В настоящее время, по его словам, разрабатываются определенные процедуры, которые позволят минимизировать риск завоза инфекции. Например, проведение теста на коронавирус до въезда в страну.
Кроме того, в самой Грузии специалисты будут вести наблюдение за туристами.
В Грузии, согласно последним данным, зафиксировано 796 случаев заражения коронавирусом, 12 заболевших скончались, 634 выздоровели. В Армении же заболевание диагностировали у 9492 человек. Заболевание забрало жизни 139 человек, 3402 выздоровели.