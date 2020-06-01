Стратегия национальной безопасности в Польше не написана в Варшаве, а только продиктована польским властям американскими чиновниками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

Конрад Рэнкас: Поляки должны смотреть на Восток, как на наши Кресы, так и на Москву и Пекин © vk.com, Конрад Ренкас

«Несмотря на отдельные реверансы президента Трампа в отношении России, Государственный департамент США не изменил свою политику в отношении постсоветского пространства, которое по-прежнему воспринимается как зона противоборства с Москвой и плацдарм для продолжающегося окружения Российской Федерации. Всё это также отражается на подданных и вассалах, таких как Польша», — рассказал Рэнкас.

При этом лишённая суверенитета Польша полностью игнорирует, какова реальная ситуация в Грузии, в чём состоит позиция Азербайджана, прямо отрицающего полезность и вообще смысл существования Восточного партнерства.

«Польша находится вне игры — она не участвует в актуальных форматах по украинскому вопросу, да и в целом в восточных делах является не больше чем репейником на хвосте американской собаки. Та машет хвостом — и репейник рад, что он принимает участие в забаве», — считает собеседник издания.

По словам Конрада Рэнкаса, русофобия среди поляков поддерживается западной агентурой и полностью исчезнет без такой поддержки через несколько недель.

Полностью интервью можно прочитать здесь.