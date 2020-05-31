Украинское объединение производителей яблок USPA FRUIT в рамках программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» начали «Фруктовую экспансию в страны Ближнего Востока и Африки» - так называется их совместная инициатива, пишет fixygen.ua 31 мая

USAID обещает помочь USPA FRUIT выйти на новые рынки Африки и стран Ближнего Востока, поспособствовав «торговым миссиям» в указанных регионах и предоставив доступ к аналитике рынков.

«В рамках проекта агрегационная платформа USPA FRUIT организует торгово-экономические миссии в Египет, Катар и Королевство Саудовская Аравия, поможет наладить программные поставки свежих фруктов из Украины», — сказали в USPA FRUIT.

Помимо яблок украинским производителям предлагается отправлять на «черный континент» черешню и голубику.

Согласно пресс-релизу USPA FRUIT, в рамках инициативы запланированы торговые миссии для компаний-членов платформы в и. Украинские производители также получат доступ к аналитике рынка, что в перспективе поможет им заключить сделки на поставки свежих фруктов (яблоки, черешня, голубика), увеличить объемы экспортных продаж и создать новые рабочие места.

Хотя Украина уже достаточно давно продает свои фрукты африканским и ближневосточным странам, на полках украинских супермаркетов сложно найти отечественные яблоки.

Это происходит благодаря дискриминационному соглашению о «рынке свободной торговли с ЕС», заключенному после Майдана в 2014 году.

Теперь украинские сельхозпроизводители не могут продавать свой товар на премиальных рынках Европейского союза в сколько-нибудь существенных объемах и вынуждены двигаться в сторону Африки и Азии.