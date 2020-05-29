По информации Минздрава Бразилии, за сутки в стране выявили 26,4 тысячи новых случаев коронавируса, количество смертей составило 1,1, тысячи. Это самые высокие показатели с начала эпидемии.
Всего в Бразилии, которая сейчас находится на втором месте в мире после США по количеству зараженных, выявили более 438 тысяч инфицированных. Число летальных исходов приблизилось к 27 тысячам.
Тем не менее эксперты считают, что на самом деле ситуация с коронавирусом в Бразилии еще хуже, так как не все районы страны охвачены тестированием.
Президент Жаир Болсонару, несмотря на угрожающую статистику, намеревается запустить работу предприятий.