За минувшие сутки в Бразилии зафиксировали антирекорд по количеству заразившихся covid-19 и скончавшихся от коронавирусной инфекции. Об этом 29 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ

Коронавирус: жизнь в тотальном карантине и странные исключения из правил © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

Всего в Бразилии, которая сейчас находится на втором месте в мире после США по количеству зараженных, выявили более 438 тысяч инфицированных. Число летальных исходов приблизилось к 27 тысячам.

Тем не менее эксперты считают, что на самом деле ситуация с коронавирусом в Бразилии еще хуже, так как не все районы страны охвачены тестированием.

Президент Жаир Болсонару, несмотря на угрожающую статистику, намеревается запустить работу предприятий.