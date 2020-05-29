Коронавирус: жизнь в тотальном карантине и странные исключения из правил
Коронавирус: жизнь в тотальном карантине и странные исключения из правил
© РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк
По информации Минздрава Бразилии, за сутки в стране выявили 26,4 тысячи новых случаев коронавируса, количество смертей составило 1,1, тысячи. Это самые высокие показатели с начала эпидемии.

Всего в Бразилии, которая сейчас находится на втором месте в мире после США по количеству зараженных, выявили более 438 тысяч инфицированных. Число летальных исходов приблизилось к 27 тысячам.

Тем не менее эксперты считают, что на самом деле ситуация с коронавирусом в Бразилии еще хуже, так как не все районы страны охвачены тестированием.

Президент Жаир Болсонару, несмотря на угрожающую статистику, намеревается запустить работу предприятий.

 

 