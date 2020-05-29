Основная волна прибывших из бывшего СССР в Израиль была в начале 90-х. Сейчас эти люди живут там уже по 20-30 лет и переживали пандемию и экономический кризис так же, как и коренные израильтяне. Об этом рассказал израильский политолог Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру

Политолог Цинкер: После пандемии Израиль будет жить судебным процессом над Нетаньяху © Facebook, Александр Цинкер

По его словам, возникли проблемы у тех, кто приехал в Израиль относительно недавно, еще плохо владеет ивритом, и им было сложнее вести переписку в интернете по поводу получения помощи.

Однако, указал Цинкер, нашелся целый штат волонтеров, которые решали эти вопросы, а также ездили домой к пенсионерам, брали заказы и покупали для них продукты.

Так что с определенными погрешностями и выходцы из разных стран, и коренные израильтяне вместе пережили этот процесс, заключил собеседник издания.