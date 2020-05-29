«Единственное, как мне кажется, они были более законопослушными. То есть если сказано не выходить, сидеть дома, носить маски или меньше общаться, они так и делали», — обратил внимание эксперт.
По его словам, возникли проблемы у тех, кто приехал в Израиль относительно недавно, еще плохо владеет ивритом, и им было сложнее вести переписку в интернете по поводу получения помощи.
Однако, указал Цинкер, нашелся целый штат волонтеров, которые решали эти вопросы, а также ездили домой к пенсионерам, брали заказы и покупали для них продукты.
Так что с определенными погрешностями и выходцы из разных стран, и коренные израильтяне вместе пережили этот процесс, заключил собеседник издания.