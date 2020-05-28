Червоненко в резкой форме обвинил Вятровича в том, что он пропагандирует на Украине идеи нацизма. Он обзывал Вятровича «ничтожеством, провокашкой», а также назвал нардепа «лох педальный».
«Мне стыдно, что я живу в одной стране с таким ничтом, как вы, господин, Вятрович… Ты грудь свою сравни с моей по орденам. Ты ничтожество», — заявил Червоненко.
В свою очередь Вятрович потребовал от ведущих передачи не давать слово людям, которые его оскорбляют. Он добавил, что накануне суд не признал символику дивизии «Галичина» нацистской, а только лишь запретил Украинскому институту нацпамяти давать в отношении нее оценку.