Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности», бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в прямом эфире вступил в спор с бывшем министром транспорта Евгением Червоненко, который перерос в оскорбления. Перепалка произошла 27 мая в эфире телеканала «Украина 24»

Владимир Вятрович. Биографическая справка © Facebook/Volodymyr Viatrovych

«Мне стыдно, что я живу в одной стране с таким ничтом, как вы, господин, Вятрович… Ты грудь свою сравни с моей по орденам. Ты ничтожество», — заявил Червоненко.

В свою очередь Вятрович потребовал от ведущих передачи не давать слово людям, которые его оскорбляют. Он добавил, что накануне суд не признал символику дивизии «Галичина» нацистской, а только лишь запретил Украинскому институту нацпамяти давать в отношении нее оценку.