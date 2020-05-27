«Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Роспотребнадзор также призвал россиян выполнять рекомендации медиков по борьбе с коронавирусом.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 362 342 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3807 человек, 131 129 выздоровели.