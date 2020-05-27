Коронавирус у курильщиков чаще всего протекает в тяжелой форме. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в Роспотребнадзоре

«Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в России зафиксировано 362 342 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3807 человек, 131 129 выздоровели.