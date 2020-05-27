«Казахи это прекрасно видят. С востока их поджимает Китай, который завоевывает постсоветское пространство, они видят влияние американцев в регионе», — отметил эксперт.
По его мнению, России необходимо создать свою «русскую мечту», а не апеллировать к своему опыту, духовности или ностальгии по советским временам, поскольку люди не могут жить прошлым или жить будущим, а хотят жить сегодня.
Серенко считает, что никакой русский язык, язык Пушкина и Толстого, не спасет Россию от имиджевого краха в ближнем зарубежье, если она не сможет предложить популярную модель развития внутри страны и вовне.
Сегодня главная проблема имиджа России в странах ближнего зарубежья — это непопулярность российской модели развития, которая непопулярна и внутри самой России, добавил политолог.