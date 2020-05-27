В Казахстане и на всем постсоветском пространстве Россия сегодня перестала восприниматься как страна, способная составить конкуренцию американцам или китайцам. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко о русских, которые большие русофобы чем местные радикалы Украины и Казахстана © предоставлено Андреем Серенко

По его мнению, России необходимо создать свою «русскую мечту», а не апеллировать к своему опыту, духовности или ностальгии по советским временам, поскольку люди не могут жить прошлым или жить будущим, а хотят жить сегодня.

Серенко считает, что никакой русский язык, язык Пушкина и Толстого, не спасет Россию от имиджевого краха в ближнем зарубежье, если она не сможет предложить популярную модель развития внутри страны и вовне.

Сегодня главная проблема имиджа России в странах ближнего зарубежья — это непопулярность российской модели развития, которая непопулярна и внутри самой России, добавил политолог.