Президент Узбекистана, депутаты Законодательной палаты и члены Сената Олий мажлиса (парламента) республики, члены Центризбиркома, судьи, а также члены их семей будут освобождены от обязательной декларации своих доходов. Законопроект о госслужбе был опубликован на официальном портале 26 мая

Суд оштрафовал экс-депутата Рады за «забывчивость» в налоговых декларациях © CC0, Pixabay Проект закона, обсуждение которого продлится до 6 июня, также освобождает от обязательной декларации доходов омбудсмена республики, депутатов Жокаргы Кенеса (Верховного Совета) Каракалпакии (республика в составе Узбекистана) и представительных органов власти на местах.

Для отдельных категорий госслужащих, перечень которых определяется президентом, могут быть установлены дополнительные требования к декларированию доходов.

Как подчеркивается в пояснительной записке к документу, принятие этого закона должно способствовать созданию условий для формирования стабильных профессиональных кадров в госслужбе, предупреждению коррупции и других злоупотреблений.