Проект закона, обсуждение которого продлится до 6 июня, также освобождает от обязательной декларации доходов омбудсмена республики, депутатов Жокаргы Кенеса (Верховного Совета) Каракалпакии (республика в составе Узбекистана) и представительных органов власти на местах.
Для отдельных категорий госслужащих, перечень которых определяется президентом, могут быть установлены дополнительные требования к декларированию доходов.
Как подчеркивается в пояснительной записке к документу, принятие этого закона должно способствовать созданию условий для формирования стабильных профессиональных кадров в госслужбе, предупреждению коррупции и других злоупотреблений.