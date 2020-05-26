Управление в сфере конкуренции и защиты прав потребителей обвинило владельца Biedronka и компанию Jeronimo Martins Polska в нарушении коллективных интересов покупателей.
«Потребители все чаще руководствуются экономическим патриотизмом в своем выборе и охотнее покупают отечественные товары, а ложная информация в магазинах Biedronka может повлиять на их решения насчет покупки», — считает глава управления Томаш Хростный.
Отмечается, что собственники Biedronka вводили покупателей в заблуждение. Если вину продавцов докажут, Jeronimo Martins Polska грозит штраф — до 10% годовой выручки.