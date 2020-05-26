В Польше начали расследование в отношении крупнейшей в стране розничной торговой сети Biedronka, которая выставляла украинские тепличные огурцы в качестве польских. Об этом 26 мая сообщает Znaj.ua со ссылкой на местное телевидение

Белорусский эксперт сказал, что в Польше сделают с тем, кто выступит с пророссийскими взглядами © Brian Aslak / flickr

«Потребители все чаще руководствуются экономическим патриотизмом в своем выборе и охотнее покупают отечественные товары, а ложная информация в магазинах Biedronka может повлиять на их решения насчет покупки», — считает глава управления Томаш Хростный.

Отмечается, что собственники Biedronka вводили покупателей в заблуждение. Если вину продавцов докажут, Jeronimo Martins Polska грозит штраф — до 10% годовой выручки.