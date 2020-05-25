Иранский танкер с нефтью прибыл в Венесуэлу в сопровождении военных Каракаса, сообщает РИА Новости со сссылкой на посольство Ирана в Венесуэле 24 мая

Ранее стало известно, что ВМС США могут заблокировать иранские суда, направляющиеся в Венесуэлу, что вызвало резкую реакцию в Тегеране и Каракасе.

«Сегодня, как никогда, узы дружбы и братства между Ираном и Венесуэлой прочны и глубоки. Первый танкер прибыл. Спасибо Вооруженным силам за сопровождение. Да здравствует дружба между Ираном и Венесуэлой», — цитирует агентство сообщение посольства.

Интриги с СП-2 в Германии, с СПГ в Европе, а США с Лукашенко и с нефтью в Каракасе. Обзор энергорынка за 16-22 мая © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино после этого сказал, что боевые корабли и авиация страны будут сопровождать иранские танкеры с нефтью в особой экономической зоне государства.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи вызвал швейцарского посла в Тегеране, который представляет интересы США в Иране, и заявил, что если Штаты будут препятствовать поставкам нефти в Венесуэлу, то Тегеран отреагирует немедленно и жестко.