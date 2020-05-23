В Египте возобновлена работа отелей, однако только для жителей страны. Иностранных туристов вернут в страну только в случае снижения числа зараженных и выполнения отелями всех требований безопасности, сообщает РИА Новости 23 мая

Министр туризма Халед Аль-Анани посетил с инспекцией гостиницы на курортах и сказал, что разрешения на работу выдадут только тем, кто на 100% соблюдает все необходимые требования безопасности. Тех отельеров, которые рискнут открыться без разрешения, могут лишить лицензии.

По словам Аль-Анани, безупречное выполнение отелями всех требований вкупе со снижением количества новых заражений Covid-19 в стране являются основными условиями для возвращения иностранных гостей в Египет.

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Как минимум, в ближайшие шесть недель гостиницы будут работать только для местных жителей.

В начале июля эта практика будет проанализирована и, возможно, принято решение о перезапуске иностранного туризма.

По словам министра, сейчас переговоры идут с 20 странами, среди которых Германия, Великобритания, Польша, Украина и Белоруссия.