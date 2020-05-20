Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на опубликованные записи разговора Петра Порошенко и Джозефа Байдена о коррупционных схемах должны отреагировать правоохранители, что они и сделали. Об этом 20 мая он заявил на большой пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал издания Украина.ру

«Это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы», — заявил Зеленский.

При этом он не исключил, что прокуратура может квалифицировать данное дело как «государственную измену». Наговорил на срок. Как Порошенко узурпировал власть и признался в этом американцам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также глава государства заявил, что предыдущее руководство страны ждет «очень много разных приключений», но он не хочет об этом говорить, потому что это полномочия суда.

«Что касается "приговора" (имеется в виду предвыборное заявление Зеленского, что он "приговор" для Порошенко. — Ред.) господина Порошенко, я уверен в том, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много различных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, ведь это полномочия не мои, а приговоры суда», — заявил президент.