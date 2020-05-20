«Это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы», — заявил Зеленский.

При этом он не исключил, что прокуратура может квалифицировать данное дело как «государственную измену».

Наговорил на срок. Как Порошенко узурпировал власть и признался в этом американцам
Наговорил на срок. Как Порошенко узурпировал власть и признался в этом американцам
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Также глава государства заявил, что предыдущее руководство страны ждет «очень много разных приключений», но он не хочет об этом говорить, потому что это полномочия суда.

«Что касается "приговора" (имеется в виду предвыборное заявление Зеленского, что он "приговор" для Порошенко. — Ред.) господина Порошенко, я уверен в том, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много различных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, ведь это полномочия не мои, а приговоры суда», — заявил президент.    