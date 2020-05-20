«Это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы», — заявил Зеленский.
При этом он не исключил, что прокуратура может квалифицировать данное дело как «государственную измену».
Также глава государства заявил, что предыдущее руководство страны ждет «очень много разных приключений», но он не хочет об этом говорить, потому что это полномочия суда.
«Что касается "приговора" (имеется в виду предвыборное заявление Зеленского, что он "приговор" для Порошенко. — Ред.) господина Порошенко, я уверен в том, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много различных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, ведь это полномочия не мои, а приговоры суда», — заявил президент.