Инцидент произошел на террасе ресторана на Большой Васильковской.
«Человек десять дежурило под ступеньками, а трое дятлов в масках долго решались подойти. Наконец решились, вылили мне в лицо дешёвый кофе, ударили по очкам и потаскали за пиджак. Как и положено настоящим патриотам, сразу ретировались», — написал Шпир.
По его мнению, к нападению могли быть причастны люди из окружения члена экстремисткой организации «С14», одного из предполагаемых убийц журналиста Олеся Бузины Андрея Медведько.
«Не первый раз сталкиваюсь с желанием жалких людей заткнуть мне рот. Они ошибочно считают, что все должны думать и высказываться одинаково, разделять с ними хуторские ценности и петь под патриотическую дудку», — добавил политэксперт.
По словам Шпира, к расследованию происшествия уже подключены правоохранители и его личные адвокаты, также задействованы материалы с камер видеонаблюдения.