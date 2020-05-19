В Киеве группа неизвестных националистов на террасе одного из ресторанов напала на политического эксперта Михаила Шпира. Об этом сам Шпир сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 18 мая

Инцидент произошел на террасе ресторана на Большой Васильковской.

«Человек десять дежурило под ступеньками, а трое дятлов в масках долго решались подойти. Наконец решились, вылили мне в лицо дешёвый кофе, ударили по очкам и потаскали за пиджак. Как и положено настоящим патриотам, сразу ретировались», — написал Шпир.

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«Не первый раз сталкиваюсь с желанием жалких людей заткнуть мне рот. Они ошибочно считают, что все должны думать и высказываться одинаково, разделять с ними хуторские ценности и петь под патриотическую дудку», — добавил политэксперт.

По словам Шпира, к расследованию происшествия уже подключены правоохранители и его личные адвокаты, также задействованы материалы с камер видеонаблюдения.