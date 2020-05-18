Украина передала Грузии лидера ИГ*

В Грузию с Украины был экстрадирован подозреваемый в связях с террористической группировкой «Исламское государство»* Цезарь Тохосашвили. Об этом 18 мая сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Названа главная опасность ИГИЛ* для женщин © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины задержала его в Киеве 12 ноября 2019 года по обвинению в участии в террористической организации.

Тохосашвили, также известный как Аль Бара Шишани, в 2015 году отправился в Сирию, где принял участие в боях против правительственных сил. По данным следствия, там он стал членом ИГ. Обвиняемый был тесно связан с Тарханом Батирашвили, известным как «военный министр» ИГ Абу Умар аш-Шишани, который тоже являлся выходцем из Грузии.

В отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса Грузии («Членство и участие в террористической организации»). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ