На Украине коронавирусом заболели почти 19 тысяч человек

Число зараженных коронавирусом за прошедшие сутки на Украине составило 325 человек. Об этом 18 мая сообщили на Facebook-странице Министерства здравоохранения страны

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк За сутки зарегистрировали 21 случай летальных исходов, 160 человек выздоровели. В стране введен карантин до 22 мая, однако с 11 мая начался первый этап ослабления ограничительных мер.