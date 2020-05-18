На Украине коронавирусом заболели почти 19 тысяч человек

Общее количество заболевших достигло 18 тысяч 616.
За сутки зарегистрировали 21 случай летальных исходов, 160 человек выздоровели.
В стране введен карантин до 22 мая, однако с 11 мая начался первый этап ослабления ограничительных мер.
Общее количество заболевших достигло 18 тысяч 616.
За сутки зарегистрировали 21 случай летальных исходов, 160 человек выздоровели.
В стране введен карантин до 22 мая, однако с 11 мая начался первый этап ослабления ограничительных мер.
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