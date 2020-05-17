Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, в которой Польша назвала Россию главным вызовом для своей безопасности.
И хотя Польша на протяжении своей истории терпела множество убытков из-за этой русофобской политики и даже распадалась, подчеркнул эксперт, она будет относиться к России как извечному врагу и сопернику.
«Российские власти могут Польшу хоть пряниками задавить, хоть все что угодно сделать. Но Польша будет проводить русофобскую политику, потому что, с точки зрения Польши, Россия существовать не должна», — категоричен Ищенко.
По его мнению, Москве нужно отнестись всерьез к польской Стратегии безопасности и принять к сведению, что Варшава всегда будет стремиться к тому, чтобы Россия прекратила свое существование.
Возможно, в Польше живет довольно много поляков, которые хорошо относятся к России, но Польша как государство всегда будет проводить именно такую политику, добавил политолог.