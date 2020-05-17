Какие бы шаги ни предприняла Россия в отношении Польши, Польша всегда будет считать Россию угрозой, поскольку для Польши с точки зрения истории России вообще существовать не должно. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном». Пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС: что не устраивает Украину? © Скриншот из видео Украина.ру Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, в которой Польша назвала Россию главным вызовом для своей безопасности.

И хотя Польша на протяжении своей истории терпела множество убытков из-за этой русофобской политики и даже распадалась, подчеркнул эксперт, она будет относиться к России как извечному врагу и сопернику.

«Российские власти могут Польшу хоть пряниками задавить, хоть все что угодно сделать. Но Польша будет проводить русофобскую политику, потому что, с точки зрения Польши, Россия существовать не должна», — категоричен Ищенко.

По его мнению, Москве нужно отнестись всерьез к польской Стратегии безопасности и принять к сведению, что Варшава всегда будет стремиться к тому, чтобы Россия прекратила свое существование.

Возможно, в Польше живет довольно много поляков, которые хорошо относятся к России, но Польша как государство всегда будет проводить именно такую политику, добавил политолог.