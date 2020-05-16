Санкции, введённые Украиной в отношении МГУ, практически не скажутся на деятельности вуза, украинских абитуриентов продолжат принимать на общих для иностранцев условиях. Об этом сообщили в пресс-службе МГУ, передает 15 мая РИА Новости

«Совершенное безумие»: в Госдуме Зеленского назвали зловредным за санкции против учреждений культуры и науки РФ © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko отметили в вузе.

Там уточнили, что все детали поступления иностранцев в МГУ в условиях коронавируса будут представлены дополнительно 31 мая на виртуальном Дне открытых дверей для иностранных абитуриентов.

«Академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне в последнее время», — добавили в пресс-службе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев.

В список, в частности, попали МГУ, Русское географическое общество, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Институт востоковедения РАН, Черноморский центр подводных исследований, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского.

Санкции предполагают блокирование активов этих организаций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений на работу на Украине, а также прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и других контактов.

Срок действия санкций — три года.