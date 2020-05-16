Программа действий правительства Украины по выходу из карантина должна состоять из трех частей, рассказал в интервью изданию Украина.ру экономический эксперт Виктор Скаршевский

Скаршевский: У правительства Украины нет ни программы, ни ресурсов для запуска экономики после карантина © Facebook, Виктор Скаршевский

«Второе, выход из карантина. А третье, что мы делаем и будем делать для развития экономики, какие мы будем закладывать инструментарии, например, экспортно-кредитное агентство. Точнее, какую модель экономики мы строим — экспортно-ориентированную, с импортозамещением», — рассказал собеседник издания.

Однако до сих пор украинское правительство не сделало ничего для вывода страны из кризиса, ограничиваясь декларациями, добавил Виктор Скаршевский.

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