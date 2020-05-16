Во-первых, необходимо минимизировать последствия карантина, то есть выплатить компенсации всем пострадавшим, прежде всего потерявшим работу, предпринимателям, которые остановили бизнес.
«Второе, выход из карантина. А третье, что мы делаем и будем делать для развития экономики, какие мы будем закладывать инструментарии, например, экспортно-кредитное агентство. Точнее, какую модель экономики мы строим — экспортно-ориентированную, с импортозамещением», — рассказал собеседник издания.
Однако до сих пор украинское правительство не сделало ничего для вывода страны из кризиса, ограничиваясь декларациями, добавил Виктор Скаршевский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.