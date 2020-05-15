В первой декаде мая Азербайджан на 98% выполнил обязательства по снижению объема добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом заявил глава Минэнерго страны Пярвиз Шахбазов, передает РИА Новости

«Азербайджан направил все возможности нефтяного сектора на выполнение своих обязательств, добившись участия иностранных и отечественных производителей нефти в этом процессе на равных условиях. В первой декаде мая уровень выполнения обязательств Азербайджана составляет 98%. Одна из наших основных целей — внести свой вклад в рынок нефти, приняв все необходимые меры для сокращения суточной добычи на 164 000 баррелей в мае-июне», — приводит слова Шахбазова его пресс-служба.

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Сначала в мае-июне ежесуточная добыча суммарно будет снижена на 9,7 млн баррелей, потом, во втором полугодии, общее снижение добычи должно составить 7,7 млн б/с, а в 2022 году, до апреля включительно, по 5,8 млн б/с.