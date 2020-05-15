«Самое главное — это то, что люди не могут быть дома, а, наверное, люди не могут быть дома, потому что фактически деньги у людей дома уже закончились… Мы были одни из первых, кто ввел жесткие карантинные меры. Я считаю, что это дает определенные результаты, но послабления нужно делать. Потому что, действительно, экономическая ситуация очень критическая», — сказал мэр.
Бондаренко отметил, что из областного бюджета Черкассы получили 900 тыс. грн (около 2,5 млн рублей). Город выделил на борьбу с COVID-19 98 млн грн (около 250 млн рублей). По его словам, фактически мэры остались каждый наедине с этой проблемой и должны решать, когда вводить карантин и когда его ослаблять.