Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что послабления карантина в городе крайне необходимы из-за чрезвычайно критической экономической ситуации. Об этом 14 мая он заявил в эфире Еспресо.TV

Неодинокий бунт Черкасс. Смерть от голода или коронавируса? © Facebook, Анатолій Бондаренко сказал мэр.

Бондаренко отметил, что из областного бюджета Черкассы получили 900 тыс. грн (около 2,5 млн рублей). Город выделил на борьбу с COVID-19 98 млн грн (около 250 млн рублей). По его словам, фактически мэры остались каждый наедине с этой проблемой и должны решать, когда вводить карантин и когда его ослаблять.