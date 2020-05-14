В случае дальнейшего роста протестного потенциала на Украине к парламентским выборам в 2024 году нынешний президент Владимир Зеленский может объединиться с экс-главой государства Петром Порошенко. Об этом директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру 14 мая

Зеленский движется по накатанной колее Порошенко — Молчанов © president.gov.ua

По словам Рудякова, с точки зрения безоценочного политического процесса Порошенко является таким же потенциальным партнером для Зеленского, как и все остальные политики. Более того, президент уже давно отказался от своей предвыборной риторики критики Порошенко и продолжает его политическую линию, отметил эксперт.

«Вполне можно было предположить, что к 2024 году, если не будет досрочных выборов, при определенных условиях Зеленский вынужден будет выставить на парламентских выборах, только не пугайтесь, "Блок Зеленского-Порошенко"», — сказал он.

Политолог уточнил, что такой сценарий возможен только в том случае, если растущий протестный потенциал в лице экс-замглавы Администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова и других подобных деятелей реализуется в протестно-политическое антимайданное движение.

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