В среду, 13 мая, Верховная Рада Украины проголосовала за закон о запрете возврата банков прежним владельцам. Для принятия этого закона, а также закона о рынке земли Зеленский пошел на некоторое сближение с Порошенко, чтобы получить необходимые голоса.
По словам Рудякова, с точки зрения безоценочного политического процесса Порошенко является таким же потенциальным партнером для Зеленского, как и все остальные политики. Более того, президент уже давно отказался от своей предвыборной риторики критики Порошенко и продолжает его политическую линию, отметил эксперт.
«Вполне можно было предположить, что к 2024 году, если не будет досрочных выборов, при определенных условиях Зеленский вынужден будет выставить на парламентских выборах, только не пугайтесь, "Блок Зеленского-Порошенко"», — сказал он.
Политолог уточнил, что такой сценарий возможен только в том случае, если растущий протестный потенциал в лице экс-замглавы Администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова и других подобных деятелей реализуется в протестно-политическое антимайданное движение.
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