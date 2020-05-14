Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка считает неперспективными уголовные дела, открытые в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом экс-глава ОГУ заявил в интервью LB.ua 13 мая

Порошенко сбежал за границу от допроса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрея Портнова.

«Более перспективными выглядели бы производства по преступлениям в экономической сфере, в которых были бы собраны серьезные убедительные доказательства. В тех 16 или 17 делах я ничего перспективного не вижу», — заявил Рябошапка.

Он сравнил ситуацию с подозрением Порошенко и уголовное преследование Юлии Тимошенко во времена президентства Виктора Януковича. По мнению экс-генпрокурора, «делать так, как делали предыдущие власти, нельзя».

Стоит отметить, что в отношении самого Рябошапки также открыто уголовное дело. Его подозревают в декларировании недостоверной информации и взяточничестве.