На Украине против Порошенко заведено более 15 дел, которыми занимается Государственное бюро расследований (ГБР). Многие из них были начаты по заявлению юриста Андрея Портнова.
«Более перспективными выглядели бы производства по преступлениям в экономической сфере, в которых были бы собраны серьезные убедительные доказательства. В тех 16 или 17 делах я ничего перспективного не вижу», — заявил Рябошапка.
Он сравнил ситуацию с подозрением Порошенко и уголовное преследование Юлии Тимошенко во времена президентства Виктора Януковича. По мнению экс-генпрокурора, «делать так, как делали предыдущие власти, нельзя».
Стоит отметить, что в отношении самого Рябошапки также открыто уголовное дело. Его подозревают в декларировании недостоверной информации и взяточничестве.