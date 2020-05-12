Когда внешние игроки дали отмашку назначить Михаила Саакашвили секретарём исполкома Национального совета реформ, ему поставили задачу координировать разрозненные группы сотрудников грантовых организаций и контролировать процесс приватизации госпредприятий. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук: Сериал «за конфликтом - конфликт» в Украине рискует перерасти в «войну всех против всех» © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

Люди американского финансиста Джорджа Сороса, по его словам, ощущают себя великими политическими деятелями, притом, что опыта работы в госуправлении у них нет, ничего не умеют делать, зато выступают с многочисленными заявлениями.

Отдельно политтехнолог раскритиковал заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, который на ровном месте создал скандал, когда заявил, что День Победы — это не его праздник, хотя его мысли по поводу таких вопросов мало кого волнуют.

«Тема Дня Победы его вообще никак не касается, он должен заниматься хозяйственной работой. Где результат? Вот так на ровном месте и зарабатывают себе политическую премию Дарвина 2020 года», — категоричен Слободчук.

Собеседник издания также отметил, что Саакашвили будет «рупором» МВФ и Всемирного банка, по заявлениям которого можно будет понять, кем именно в украинской власти не довольны представители внешних кредиторов.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.