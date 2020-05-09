Колокола, по словам главы государства, будут символизировать память, победу, мир и единство.
«75 лет назад мы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы его защищаем. Все это — страницы нашей истории, которые объединяют и делают нас сильнее. Сегодня с верой в нашу цель я объявляю о проекте мемориальных символов. В его рамках мы хотим установить в Украине четыре колокола», — сказал Зеленский.
Так, первый колокол, по его словам, появится в Луганской области, у поселка, с которого началось освобождение Украины. Второй — в Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание нацистских захватчиков. Еще два колокола планируют установить в Донецке и Симферополе.
«И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлеет в нашем сознании: «Помните, что единство — это залог нашего мира и нашей победы», — подытожил Зеленский.
Ранним утром 9 мая президент Украины Владимир Зеленский также возложил цветы к Вечному огню в столичном Парке Вечной Славы. Позже глава государства отправился в Закарпатскую область с рабочей поездкой, где также возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе Холм Славы.