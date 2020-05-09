Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории Донецкой и Луганской областей, а также в Закарпатье и Крыму появятся новые мемориальные символы – колокола. Об этом он сказал в своем обращении к гражданам по случаю 75-й годовщины Великой Победы, передает пресс-служба Офиса президента

Колокола, по словам главы государства, будут символизировать память, победу, мир и единство.

«75 лет назад мы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы его защищаем. Все это — страницы нашей истории, которые объединяют и делают нас сильнее. Сегодня с верой в нашу цель я объявляю о проекте мемориальных символов. В его рамках мы хотим установить в Украине четыре колокола», — сказал Зеленский.

Киев. 9 мая 2020 года: знатный подарок украинцам ко Дню Победы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлеет в нашем сознании: «Помните, что единство — это залог нашего мира и нашей победы», — подытожил Зеленский.

Ранним утром 9 мая президент Украины Владимир Зеленский также возложил цветы к Вечному огню в столичном Парке Вечной Славы. Позже глава государства отправился в Закарпатскую область с рабочей поездкой, где также возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе Холм Славы.