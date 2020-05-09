В попытках отделиться от России и советского прошлого Грузия и Украина обесценивают подвиг своих граждан, воевавших в составе СССР в Великой Отечественной войне. Об этом грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе сказал в интервью изданию Украина.ру 8 мая

Уроки Нацпамяти. Как граждан Украины учат праздновать День Победы © Facebook, Anton Drobovych

По словам Сихарулидзе, в попытках отделить себя от России и советского прошлого, Киев и Тбилиси открещиваются от своего причастия к общей победе, одержанной СССР.

«Когда вы говорите, что победу во Второй мировой войне одержала Россия, то вы тут ни при чем. Вы сами себя опускаете и говорите, что мы вообще не воевали. Вы просто принижаете заслуги людей, которые воевали», — отметил он.

Политолог подчеркнул, что националистическая политика в 90-х годах принесла много проблем Грузии, и он сожалеет, что Украина не учится на этих ошибках.

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