В пятницу, 8 мая, на Украине отмечается День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Этот праздник вошел в жизнь украинцев 2015 года, но не является официальным выходным днем. Аналогичные тенденции присутствуют и в Грузии, где прозападные элиты также призывают отмечать 8 мая.
По словам Сихарулидзе, в попытках отделить себя от России и советского прошлого, Киев и Тбилиси открещиваются от своего причастия к общей победе, одержанной СССР.
«Когда вы говорите, что победу во Второй мировой войне одержала Россия, то вы тут ни при чем. Вы сами себя опускаете и говорите, что мы вообще не воевали. Вы просто принижаете заслуги людей, которые воевали», — отметил он.
Политолог подчеркнул, что националистическая политика в 90-х годах принесла много проблем Грузии, и он сожалеет, что Украина не учится на этих ошибках.
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