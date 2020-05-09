«Беларусь и Казахстан нуждаются в России и российском рынке значительно больше. Не вижу предпосылок к дезинтеграции в отношениях с ними», — пояснил эксперт.
По его мнению, для перспектив Евразийского экономического союза не имеет значения, что Белоруссия и Казахстан выбрали разную тактику борьбы с коронавирусом, поскольку в регламентах объединения эти моменты не прописаны.
«Ни по закону, ни по понятиям никто не должен делать так, как Москва или Астана. Тут у всех свой опыт», — указал Бондаренко.
Политолог добавил, что Евразийское сообщество имеет хорошие перспективы в любом случае, поскольку это связано с тем, что его участники нужны друг другу как рынки сбыта продукции, который должен составлять как минимум 200 млн человек.
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