Белоруссия и Казахстан экономически тесно связаны с Россией, поэтому пока нет предпосылок к тому, чтобы между ними и Москвой возникали конфликтные ситуации. Об этом рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Олег Бондаренко: настало время новых союзов © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, для перспектив Евразийского экономического союза не имеет значения, что Белоруссия и Казахстан выбрали разную тактику борьбы с коронавирусом, поскольку в регламентах объединения эти моменты не прописаны.

«Ни по закону, ни по понятиям никто не должен делать так, как Москва или Астана. Тут у всех свой опыт», — указал Бондаренко.

Политолог добавил, что Евразийское сообщество имеет хорошие перспективы в любом случае, поскольку это связано с тем, что его участники нужны друг другу как рынки сбыта продукции, который должен составлять как минимум 200 млн человек.

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