Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имеет большие перспективы развития именно в современных условиях смены мировых тенденций и региональных лидеров, в отличие от Европейского Союза. Такую мысль в интервью изданию Украина.ру высказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

В подтверждение этого тезиса пришли новости из Брюсселя, где еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что из-за коронавируса ВВП ЕС сократится на рекордные 7,4% в 2020 году. «Европа переживает экономический шок, какого не было со времен Великой депрессии», — заявил еврокомиссар. На фоне этого ЕАЭС демонстрирует расширение своих рубежей. 11 мая в Ташкенте будет рассмотрен вопрос сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом. О судьбе разного рода союзов и перспективах антиглобалистского крена мы поговорили с Олегом Бондаренко.

- Олег, пандемия заставила страны по-разному отреагировать на угрозу, а их самоизоляция показала, что на передний план вышли национальные интересы, а не союзные. Каким вы видите будущее Евразийского Союза? Минский цугцванг. Почему белорусский нефтегазовый шантаж при Лукашенко неизбежен © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

— Евразийское сообщество имеет хорошие перспективы в любом случае — это связано с тем, что его участники нужны друг другу как рынки сбыта продукции. В противном случае их собственное производство рухнет. У евразийского сообщества есть мегапроект — создать свой ЕС (если говорить простым языком). А если сравнить Евразийский союз с Евросоюзом, то он не то что на плато не вышел (говоря медицинским языком), а находится в младенческом возрасте. Евразийское партнерство развивается. Там уже не только Беларусь и Казахстан, а и Киргизия, Таджикистан, Армения. Там уже практически Таджикистан. Идет разговор о том, чтобы Узбекистан стал частью Евразийского Союза. Какие имеют перспективы семь бывших республик СССР? Огромные. Любые экономисты знают, для того чтобы успешно развивать собственное производство, необходимо обладать рынком в 200 млн потребителей. А в Евразийском Союзе почти этот показатель достигнут. Так что вне зависимости от всех коронавирусов, Евразийская интеграция будет продолжена, в отличие от европейской. ЕС дошел до своего максимума. Нет тех возможностей интегрировать в ЕС Турцию, не говоря уже о странах Магриба.

- В России сформировались два мнения о целесообразности поддержки разного рода союзов — СНГ, ШОС, ОДКБ, Евразийского — в которых основным донором является РФ. Какого мнения придерживаетесь вы?

— Это совершенно разные объединения, созданные с абсолютно различными целями. СНГ — бракоразводный союз по нивелированию наследия СССР. ОДКБ — актуальный военно-политический союз России и союзников. Евразийский экономический союз — попытка создать свой аналог «союза угля и стали» как прототип ЕС. ШОС — объединение российско-китайского сотрудничества и стран, к ним примыкающих. «Союзное государство» может состояться только в составе России © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

- Какое значение приобретает ШОС в свете последних событий, когда США фактически обвиняет Китай в пандемии?

— Я думаю, что ШОС в нынешних обстоятельствах имеет большие перспективы. У России и Китая в экономическом плане еще все впереди. А вот изоляции Китая не будет, я не верю. Китай находится на довольно высоком уровне с точки зрения своего геополитического и экономического значения. Китай уже имеет очень много государств-союзников. Поэтому представить консолидированную блокаду Китая невозможно. Эта блокада не получилась против России, несмотря на то, что у нас не было таких скрытых экономических друзей. А у Китая почти что все страны африканского континента — дотационные государства-союзники. К тому же, и Россия не сдаст своего восточного соседа. Естественно, вся Азия ориентирована преимущественно на Китай.

Давайте не будем забывать, что Европа сегодня очень серьезно завязана на Китае. КНР инвестирует в половину стран Восточной Европы. В Греции Китай строит порты, в Сербии — дороги. Сейчас китайцы активно заходят в Италию, скупают обанкротившиеся предприятия после карантина. Я даже не хочу обсуждать, прав Китай или виноват, случайно получилось, что этот вирус возник, — никаких серьезных санкций против Китая не будет. На самом деле победителем вследствие этого коронавируса выйдет в итоге именно Китай.

- Современные вызовы рождают новые тенденции. На смену глобализму приходят идеи закрытых рынков. Какую модель может поддержать Россия? Почему?

— Думаю, Россия вряд ли сможет в нынешней экономической ситуации задать принципиально новую модель поведения. А значит, будет следовать в общем фарватере обособления по квартирам-государствам. Затулин: Нам нужно общее гражданство Евразийского Союза © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Как себя поведут союзные страны Белоруссия и Казахстан? Ведь, например, в борьбе с коронавирусом Белоруссия пошла своим путем, не вводя карантин, не останавливая экономику. И такая политика идет вразрез с политикой стран ЕАЭС…

— Беларусь и Казахстан нуждаются в России и российском рынке значительно больше. Не вижу предпосылок к дезинтеграции в отношениях с ними. Белорусы решили не закрываться. Ну и что. Регламенты ведь не прописаны ни в рамках Союзного государства, ни в рамках Евразийского Союза. Ни по закону, ни по понятиям никто не должен делать так, как Москва или Астана. Тут у всех свой опыт.

Но самое главное — Лукашенко не имеет той подушки безопасности, как Путин. У него нет Фонда национального благосостояния в несколько триллионов живых денег, которые можно по чуть-чуть тратить. Лукашенко понимает, что если у него экономика остановится, у него будет все и сразу: девальвация, может быть дефолт, резкое падение производства и как результат безработица. Это может грозить протестами. А у Лукашенко в сентябре президентские выборы. И ему есть что терять. Поэтому это никакая не политическая позиция по коронавирусу, это единственно возможное экономически оправданное решение по выживанию и белорусской экономики, и Лукашенко лично.

- Как вы считаете, изменилась ли украинская повестка для России?

— Украинская повестка для России сменилась уже дважды, и вряд ли в нашей стране остался хотя бы один эксперт, который может по праву считаться актуальным специалистом по Украине. В украинской политике и раньше Москва разбиралась не очень, а теперь вообще никак. Совсем.