История Второй мировой войны переписывается в ФРГ: СМИ распространяют дезинформацию об известных исторических фактах и замалчивают важную информацию. Об этом экс-глава международного отдела ЦК правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), член совета старейшин партии LINKE в ФРГ Бруно Малов сказал в интервью РИА Новости 8 мая

Корнилов рассказал о современных манипуляциях с историей Второй мировой войны © Александр Натрускин Хайко Маас назвал «бесчестными» стремления переписать историю Второй мировой войны, напомнив, что ее развязала нацистская Германия, а попытки возложить вину на другие страны лишь раскалывают Европу.

«Я считаю, что в Германии уже переписывается история Второй мировой войны. Из последнего: в СМИ написали о том, что украинцы освободили Берлин в мае 1945 года, на основании того, что немецкую столицу брал Первый украинский фронт. Подобная дезинформация просто неприемлема. О том, какие национальности воевали в рядах Красной Армии, написано достаточно литературы. Почему СМИ в Германии считают возможным публиковать свои фантазии на этот счет? Еще один пример страшной лжи — это сравнивание ответственности Гитлера и Сталина, Германии и СССР за начало Второй мировой войны», — заявил Малов.

Он также раскритиковал тот факт, что германские СМИ охотно пишут о пакте Молотова-Риббентропа, но не об усилиях СССР в борьбе за коллективную безопасность в Европе в 30-х годах, вхождении в Лигу наций и попытке создать международный союз против нацистской Германии.

При этом, по словам Малова, медиа активно благодарят бывших союзников из США, Великобритании и Франции за освобождение Европы, несмотря на то, что в августе 1939 года Лондон, Париж и Вашингтон «оставили СССР в одиночестве разбираться с Гитлером, Англия прямо хотела столкновения между фашистской Германией и СССР».

Дипломат также заявил, что был возмущен, узнав, что государственное мероприятие по случаю 75-летия освобождения не состоится в Германии, как только появилась информация о карантине в связи с коронавирусом.

Стоит отметить, что закрытая и сокращенная церемония при участии президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелы Меркель все же пройдет в Берлине.