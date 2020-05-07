В частности, речь шла об обеспечении связью маленьких городков, пассажирских поездов «Укрзализныци» и дорог, которые строят в рамках программы «Большая стройка».
«Сейчас в Украине 5,8 тыс. маленьких городков, где нет связи. Я сам вижу это, когда езжу в эти города. И не секрет, что на некоторых дорогах люди по полчаса не имеют никакой связи вообще. Надо менять это, и менять скорее», — сказал Зеленский.
Президент напомнил, что в июле 2019 года он подписал соответствующий указ и хотел бы поскорее увидеть его выполнение в полном объеме. Также стороны обсудили необходимые законодательные инициативы для ускорения покрытия мобильной связью, потребность сотрудничества с местными властями, а также возможность разработки государственно-частных проектов в этом направлении.