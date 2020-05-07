Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями крупнейших операторов связи возможность ускоренного покрытия качественным интернетом всех точек страны. Об этом 7 мая сообщается на сайте главы государства

Как 4G, только лучше: украинский оператор рекламировал вымышленный «4.5G-интернет» © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Сейчас в Украине 5,8 тыс. маленьких городков, где нет связи. Я сам вижу это, когда езжу в эти города. И не секрет, что на некоторых дорогах люди по полчаса не имеют никакой связи вообще. Надо менять это, и менять скорее», — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в июле 2019 года он подписал соответствующий указ и хотел бы поскорее увидеть его выполнение в полном объеме. Также стороны обсудили необходимые законодательные инициативы для ускорения покрытия мобильной связью, потребность сотрудничества с местными властями, а также возможность разработки государственно-частных проектов в этом направлении.