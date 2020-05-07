В ДНР выпустили уникальную почтовую открытку ко Дню Победы

В честь 75-й годовщины Великой Победы в Донецкой Народной Республике выпустили уникальную почтовую карточку, посвященную освобождению города Сталино (ныне Донецк) от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Донецк, бывший Сталино, названный так в честь Ленина. На годовщину смерти генералиссимуса © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Каждый кадр прошел экспертизу и был одобрен специалистами Донецкого краеведческого музея как аутентичный и соответствующий тематике почтовой карточки», — говорится в сообщении.

Марки на таких почтовых карточках проходят гашение с помощью специального штемпеля красного цвета, выполненного в советском стиле.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о возвращении Донецку прежнего названия Сталино на три дня в году: День Победы 9 мая, День памяти и скорби 22 июня и День освобождения Донбасса 8 сентября.