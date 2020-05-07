В ДНР выпустили уникальную почтовую открытку ко Дню Победы

На лицевой стороне карточки можно увидеть фотографии города Сталино времен его освобождения от фашистов, на оборотной — карта Донбасской наступательной операции.
«Каждый кадр прошел экспертизу и был одобрен специалистами Донецкого краеведческого музея как аутентичный и соответствующий тематике почтовой карточки», — говорится в сообщении.
Марки на таких почтовых карточках проходят гашение с помощью специального штемпеля красного цвета, выполненного в советском стиле.
Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о возвращении Донецку прежнего названия Сталино на три дня в году: День Победы 9 мая, День памяти и скорби 22 июня и День освобождения Донбасса 8 сентября.