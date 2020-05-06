По его словам, 8 мая — слишком противоречивая дата, чтобы быть праздничным выходным днем.
«Для узников концлагерей это был день освобождения. Но это также был день абсолютного поражения, день потери большой части Германии и потери возможности формирования [страны]… Нельзя объявлять 8 мая счастливым днем для Германии», — сказал Гауланд.
Его высказывания уже подвергли резкой критике в Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Так, генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль в интервью медиагруппе Funke назвал заявления Гауланда «просто отвратительными».
«Даже если и нет ничего нового в том, как он думает о нацистах и темной странице германской истории, это в очередной раз является омерзительным сдвигом границ. Одна из важнейших задач демократов сегодня — не допустить, чтобы такие люди, как он, когда бы то ни было получили возможность формирования нашей страны», — генсек СДПГ.
Восьмое мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. При этом 8 мая в ФРГ является установленным законом праздничным выходным днем только в земле Берлин и только в этом году, по случаю 75-летия окончания войны.
По данным RND, петицию с призывом сделать 8 мая праздничным выходным днем во всей Германии подписали до сегодняшнего дня более 80 тысяч человек.