Один из лидеров «Альтернативы для Германии» (АдГ) Александер Гауланд выступил против установления законом во всей ФРГ 8 мая праздничным выходным днем. Он заявил об этом в интервью RND 6 мая

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«Для узников концлагерей это был день освобождения. Но это также был день абсолютного поражения, день потери большой части Германии и потери возможности формирования [страны]… Нельзя объявлять 8 мая счастливым днем для Германии», — сказал Гауланд.

Его высказывания уже подвергли резкой критике в Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Так, генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль в интервью медиагруппе Funke назвал заявления Гауланда «просто отвратительными».

«Даже если и нет ничего нового в том, как он думает о нацистах и темной странице германской истории, это в очередной раз является омерзительным сдвигом границ. Одна из важнейших задач демократов сегодня — не допустить, чтобы такие люди, как он, когда бы то ни было получили возможность формирования нашей страны», — генсек СДПГ.

Восьмое мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. При этом 8 мая в ФРГ является установленным законом праздничным выходным днем только в земле Берлин и только в этом году, по случаю 75-летия окончания войны.

По данным RND, петицию с призывом сделать 8 мая праздничным выходным днем во всей Германии подписали до сегодняшнего дня более 80 тысяч человек.