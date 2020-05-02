По его словам, России нужно в первую очередь сосредоточиться на собственных проблемах.
«России нужно жить своим умом… У России есть ядерное оружие, и никто не способен посягать на суверенитет, пока внутри существует достаточно стабильная ситуация, сильная власть и ядерное оружие. А быть третьим центром влияния… А на что нам нужно влиять, для чего? Выстраивать для России какую-то систему глобального доминирования? Не вижу в этом никакого смысла, если честно», — рассказал Сергей Михеев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.