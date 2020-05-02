До тех пор, пока у России есть ядерное оружие, а в самой стране стабильная ситуация, никто не сможет посягнуть на ее суверенитет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев, отвечая на вопрос, сможет ли Россия извлечь выгоду из конфликта США и КНР и стать третьим центром в посткоронавирусном мире

Политолог Михеев: Возможности Китая к доминированию в мире сильно преувеличены © РИА Новости, Александр Натрускин «России нужно жить своим умом… У России есть ядерное оружие, и никто не способен посягать на суверенитет, пока внутри существует достаточно стабильная ситуация, сильная власть и ядерное оружие. А быть третьим центром влияния… А на что нам нужно влиять, для чего? Выстраивать для России какую-то систему глобального доминирования? Не вижу в этом никакого смысла, если честно», — рассказал Сергей Михеев. Полностью интервью можно прочитать здесь.