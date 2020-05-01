Конфликт и информационная война между США и Китаем набирают обороты. Трамп обвиняет Пекин в искусственном создании коронавируса и фактически в распространении пандемии.
- Сергей, на ваш взгляд, насколько долгим будет противостояние США—Китай и может ли оно привести к созданию системы двухполярного мира КНР— США?
— Никто этого сказать не может. Пока я не вижу никаких предпосылок для возникновения двухполярного мира, мне кажется, он ушел в прошлое.
Возможности доминирования Китая сильно преувеличены, с одной стороны. С другой, доминирование США на глазах уменьшается, поэтому двухполярного мира в обозримом будущем не будет. А как долго продлится противостояние? Я думаю, что это может растянуться на десятки лет.
- Как вы считаете, может ли Китай пойти на жесткие меры и отказаться от доллара, полностью перевести внутреннюю и, главное, внешнюю торговлю на юань?
— Как он это сделает, если доллар остается международной расчетной единицей? Это задача правильная. Но на данный момент Китай не смог бы этого сделать, даже если бы очень захотел.
Во-первых, потому что накопил огромные запасы в долларах, а во-вторых, потому что торговля ведется в долларах, и в обозримом будущем в юани она явно переведена быть не может.
- Как в этой ситуации стоит вести себя России? Может ли наша страна извлечь выгоду из противостояния?
— России надо жить своим умом. Извлечь выгоду или не извлечь, все это решается по ситуации. Кто мог раньше представить, что будет кризис, связанный с эпидемией? Да никто. Поэтому можно строить планы, но как это будет на самом деле, никто сказать не может. России нужно решать свои проблемы, а как там будут Китай и США, для нас не так важно, на самом деле.
- Может ли Россия стать третьим центром влияния в новом, послекоронавирусном мире? Что для этого нужно?
— А зачем? У России есть ядерное оружие, и никто не способен посягать на суверенитет, пока внутри существует достаточно стабильная ситуация и ядерное оружие. А быть третьим центром влияния… А на что нам нужно влиять, для чего? Выстраивать для России какую-то систему глобального доминирования? Не вижу в этом никакого смысла, если честно.