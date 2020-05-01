Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько велика вероятность того, что мир в будущем будет строиться по двухполярной модели

Конфликт и информационная война между США и Китаем набирают обороты. Трамп обвиняет Пекин в искусственном создании коронавируса и фактически в распространении пандемии.

- Сергей, на ваш взгляд, насколько долгим будет противостояние США—Китай и может ли оно привести к созданию системы двухполярного мира КНР— США?

— Никто этого сказать не может. Пока я не вижу никаких предпосылок для возникновения двухполярного мира, мне кажется, он ушел в прошлое.

Возможности доминирования Китая сильно преувеличены, с одной стороны. С другой, доминирование США на глазах уменьшается, поэтому двухполярного мира в обозримом будущем не будет. А как долго продлится противостояние? Я думаю, что это может растянуться на десятки лет.

- Как вы считаете, может ли Китай пойти на жесткие меры и отказаться от доллара, полностью перевести внутреннюю и, главное, внешнюю торговлю на юань?

— Как он это сделает, если доллар остается международной расчетной единицей? Это задача правильная. Но на данный момент Китай не смог бы этого сделать, даже если бы очень захотел.

«Надо изменить политику пространственного развития». Политолог Михеев о России после коронавируса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

- Как в этой ситуации стоит вести себя России? Может ли наша страна извлечь выгоду из противостояния?

— России надо жить своим умом. Извлечь выгоду или не извлечь, все это решается по ситуации. Кто мог раньше представить, что будет кризис, связанный с эпидемией? Да никто. Поэтому можно строить планы, но как это будет на самом деле, никто сказать не может. России нужно решать свои проблемы, а как там будут Китай и США, для нас не так важно, на самом деле.

- Может ли Россия стать третьим центром влияния в новом, послекоронавирусном мире? Что для этого нужно?

— А зачем? У России есть ядерное оружие, и никто не способен посягать на суверенитет, пока внутри существует достаточно стабильная ситуация и ядерное оружие. А быть третьим центром влияния… А на что нам нужно влиять, для чего? Выстраивать для России какую-то систему глобального доминирования? Не вижу в этом никакого смысла, если честно.